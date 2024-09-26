ЕС кишит пророссийскими политиками! – поляк Кульпа

Вадим Москаленко.  
26.09.2024 21:19
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Торговля, Украина


Европейские политики расколоты на два лагеря: желающих продолжать войну против России – и сторонников мира и возобновления торговли.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские политики расколоты на два лагеря: желающих продолжать войну против России – и сторонников...

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«В Европе сейчас конфликт двух подходов. Первые хотят вернуться к снятию санкций с России, «Северным потокам», и всему остальному. Второй – хочет Европу сделать единым щитом, который Россия не будет в состоянии расшатывать.

Потому что кризис, в котором находится Европа – это результат ошибок по вопросам безопасности, сделанных прежде всего Германией, Меркель. Из этого кризиса можно выйти только исправляя эти ошибки!», – настаивает экс-чиновник.

«Северные потоки» – это верёвки, на которые хотели повесить суверенитет Польши, Украины, балтийских стран. И отход от этого абсурда, который начинается, будет возрождением Европы как глобального игрока.

А сегодня это глубочайший кризис, и две тенденции. Одна – мечта, что каким-то образом накормят Россию частью Украины, и всё вернётся к старому порядку. Это опасность, угроза Центральной Европе», – добавил он.

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