ЕС кишит пророссийскими политиками! – поляк Кульпа

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Европейские политики расколоты на два лагеря: желающих продолжать войну против России – и сторонников мира и возобновления торговли.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе сейчас конфликт двух подходов. Первые хотят вернуться к снятию санкций с России, «Северным потокам», и всему остальному. Второй – хочет Европу сделать единым щитом, который Россия не будет в состоянии расшатывать. Потому что кризис, в котором находится Европа – это результат ошибок по вопросам безопасности, сделанных прежде всего Германией, Меркель. Из этого кризиса можно выйти только исправляя эти ошибки!», – настаивает экс-чиновник.

«Северные потоки» – это верёвки, на которые хотели повесить суверенитет Польши, Украины, балтийских стран. И отход от этого абсурда, который начинается, будет возрождением Европы как глобального игрока. А сегодня это глубочайший кризис, и две тенденции. Одна – мечта, что каким-то образом накормят Россию частью Украины, и всё вернётся к старому порядку. Это опасность, угроза Центральной Европе», – добавил он.