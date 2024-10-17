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ЕС собирается построить газопровод из Греции на Украину и из Африки в Италию, поскольку идея заместить российский газ возобновляемыми источниками обошлась Европе неприемлемо дорого – 650 млд евро.

Об этом директор по энергетической безопасности и изменению климата Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джозеф Майкут заявил на брифинге в Хельсинской комиссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая инфраструктура для поставок природного газа поможет европейским странам отказаться от импорта из России. Например, проект строительства вертикального газопровода, который свяжет газовые системы Греции и Украины. Это поможет Молдове и Украине отказаться от импорта российского газа», – вещал Майкут.

Кроме того, ЕС построит газопровод из Северной Африки в Италию. По словам Майкута, новые газопроводы породят «новые зависимости, которые мы еще не до конца понимаем».

Возобновляемые источники энергии позволили Европе пережить кризис и сохранить свет в домах, но это обошлось ей дорого… 650 млд. 1-7% ВВП неприемлемо в долгосрочной перспективе для конкурентоспособности.