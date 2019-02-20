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20.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Украина
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ЕС лишит Украину суверенитета

Спекулируя на теме евроинтеграции, украинские политики как правило забывают рассказать о неизбежной потере части суверенитета после вступления в ЕС.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы очень трепетно относятся к своей независимости и суверенитету, а мало кто из наших чиновников объясняет, что Евросоюз частично лишает суверенитета. Нами частично будет управлять Европарламент, Еврокомиссия, она будет рассказывать, кому и что выращивать на полях, сколько принимать мигрантов с Ближнего Востока. А если не хотите выполнять, будете, как Венгрия, попадать под санкции. Про это тоже надо говорить, что это не манна небесная и не рай на земле», – заявил Молчанов.

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