ЕС лишит Украину суверенитета

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Спекулируя на теме евроинтеграции, украинские политики как правило забывают рассказать о неизбежной потере части суверенитета после вступления в ЕС.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинцы очень трепетно относятся к своей независимости и суверенитету, а мало кто из наших чиновников объясняет, что Евросоюз частично лишает суверенитета. Нами частично будет управлять Европарламент, Еврокомиссия, она будет рассказывать, кому и что выращивать на полях, сколько принимать мигрантов с Ближнего Востока. А если не хотите выполнять, будете, как Венгрия, попадать под санкции. Про это тоже надо говорить, что это не манна небесная и не рай на земле», – заявил Молчанов.