ЕС меняет кнут на пряник, пытаясь натравить Грузию на Россию

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Европейский союз неожиданно перестал ругать грузинскую власть и наделил ее статусом кандидата в члены ЕС.

Почем так произошло, и что за эти стоит, в интервью «ПолитНавигатору» рассказал политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Шота Апхаидзе.

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Он обращает внимание, что свою позицию поменяли даже власти прибалтийских государств, ранее очень критично высказывавшиеся в адрес Грузии.

– Запад пытался общаться с Грузией при помощи «кнута», но получил неожиданный для себя результат. Тбилиси стал уходить из-под влияния ЕС и США. Грузинские власти начали публично перечить западным партнерам, чего прежде никогда не было. В результате Брюссель испугался потерять страну и сменил гнев на милость, и дал статус кандидата Грузии. Положительное решение должно было быть принято еще год назад, но этого не произошло из-за желания некоторых представителей Евросоюза наказать Грузию за отсутствие фанатичного настроя против России, – говорит наш собеседник.

Что еще могло повлиять на позицию Запада?

– Запад надеялся, что прежний отказ в статусе кандидата поменяет политическую ситуацию в стране, а деструктивная оппозиция свергнет власть. Но ожидания народного восстания против правительства не оправдали себя. Наоборот, большинство грузин год назад восприняли новость об отказе в статусе кандидата как оскорбление, потому что они считают, что в плане развития демократии ушли намного дальше Молдавии и Украины. В итоге Запад поменял кнут на пряник.

Насколько реально, что Грузия вступит в ЕС?

– Статус кандидата совсем не гарантирует членство ЕС. Турцию в подвешенном состоянии держат уже более 30 лет. Сейчас, помимо турок, официальный статус государств-кандидатов имеют Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Украина ,Черногория и теперь уже Грузия. Вступление Грузии в ЕС произойдет очень нескоро. Во-первых, сам Евросоюз не хочет расширяться. Во-вторых, Тбилиси не готов к этому ни на политическом, ни на экономическом уровне. Цель Грузии – стать полноценным членом ЕС с успешной экономикой и политической системой, а не одной из его беднейших стран.

Так зачем же тогда Брюссель решил все же наделить Грузию статусом кандидата?

– Это аванс. Решение абсолютно политическое, так как в части коррупции и многих других критериев Грузия смотрится гораздо лучше Украины, которой даровали начало переговоров по членству в ЕС. Грузия может сколько угодно реформироваться, но ЕС ожидает от нее двух вещей, а не членство в ЕС. Эти два аспекта, которые публично обозначал Фон дер Ляйен и Боррель. Первое – «деполяризация» политической системы. То есть свобода действий оппозиции и Саакашвили. И сопряженные с этим другие критерии демократии вроде отсутствия дискриминации, например, ЛГБТ. Второй аспект открыто сформулировал глава евродипломатии Боррель во время его сентябрьского визита в Тбилиси, заявив, что ЕС недоволен возобновлением прямого воздушного сообщения между Грузией и Россией. Кроме того, он потребовал «активнее совместно противодействовать российской гибридной деятельности, начиная с российских пропагандистско-дезинформационных войн», пообещав поддерживать «независимые СМИ и гражданское общество Грузии». Так что членство Грузии в ЕС пока остаётся далекой перспективой и мифом для политических спекуляций.