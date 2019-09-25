ЕС меняет свою тактику на балканском направлении

25.09.2019, Москва, Олег Кравцов

В Европейском союзе задумались о введении новой должности – спецпредставителя по Балканам.

Об этом пишет «Коммерсант», напомнивший, что в конце США назначили специального эмиссара по Балканам, которым стал заместитель помощника госсекретаря Мэттью Палмер.

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«Назначение американского эмиссара подтолкнуло и Евросоюз к пересмотру своей тактики на балканском направлении. На прошлой неделе произошло сразу несколько утечек из Брюсселя о том, что в ЕС задумались над введением нового поста — спецпредставителя по Балканам — и передаче ему от главы европейской дипломатии функции посредника в переговорах Белграда и Приштины», – отмечается в публикации.

Источник в европейских дипломатических кругах подтвердил изданию эту информацию, объяснив потребность введения поста эмиссара ЕС по Балканам по крайней мере двумя причинами: первая — назначение американского спецпредставителя Палмера, вторая – то, что главой дипломатии ЕС должен стать Жозеп Боррель, представитель Испании, которая не признает Косово.

«Назначение специального эмиссара по сербско-косовским переговорам устранит все возможные спекуляции о предвзятости Евросоюза», – пояснил источник.

По его словам, наибольшие шансы получить пост балканского эмиссара в случае его введения имеет Германия, которая вместе с Францией в последнее время плотно занимается реанимацией сербско-косовского диалога.

«Формально вряд ли следует говорить о совершенно новом формате косовского диалога, он и дальше будет происходить под эгидой ЕС, — сказал изданию глава белградского Центра по внешней политике Драган Джуканович. — Просто к переговорам активно подключатся США в лице Мэттью Палмера, а роль Федерики Могерини перейдет к немцам и, возможно, французам».