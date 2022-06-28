ЕС меняет тактику, затягивая Сербию в антироссийскую коалицию

28.06.2022  11:43 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, Сербия


В Европе решили, что не стоит использовать только кнут, и  вспомнили о прянике для Сербии. Так, комиссар ЕС по расширению Оливер Вархели неожиданно для всех накануне выступил с заявлением, что Сербию нужно «пожалеть».

По словам еврочиновника, страна находится «в трудном положении» и «сталкивается с большими проблемами» в нынешних геополитических обстоятельствах «из-за войны, которую Россия ведет против Украины».

В Европе решили, что не стоит использовать только кнут, и  вспомнили о прянике для...

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После чего Вархели призвал ЕС «признать сложную ситуацию», но при этом от идеи заставить Белград порвать с Москвой в Европе отказываться не собираются. По словам комиссара, Евросоюз должен  помочь руководству государства  «продемонстрировать свою четкую приверженность Союзу».

«Вопрос о санкциях — это всего лишь симптом проблемы. Вот почему мы должны быть полностью готовы поддержать Сербию в дальнейшей гармонизации с политикой ЕС в отношении войны России на Украине. Это должно привести нас к четкой приверженности Сербии ЕС и к диалогу с Приштиной», – сказал Вархели.

Ему вторит и глава представительства ЕС в Сербии Эмануэль Жоффре, который настаивает на продолжении процесса реформ в стране.

 «Европейский совет поддержал ускорение процесса присоединения к ЕС, и в этом процессе, который должен быть необратимым и основываться на заслугах, ни для одной страны нет коротких путей. ЕС — это крепкая семья, которая сильна именно соблюдением определенных правил, и именно поэтому она настаивает на необходимости продолжения реформ, чтобы кандидаты могли достичь членства как можно скорее», — заявил Жоффре.

Он также отметил важность региональной интеграции, которая должна способствовать «еще более глубокой интеграции с единым рынком ЕС».

В этот же день посол Германии в Сербии Томас Шиб также заявил, что Берлин хочет видеть Сербию в ЕС. Он также подчеркнул, что гармонизация с внешней политикой, то есть введение санкций «против Москвы с целью сохранения европейских ценностей, а не против российских граждан», поможет Сербии добиться прогресса в процесс интеграции в ЕС.

«Вторжение России является поворотным моментом, эта ужасная война должна закончиться как можно скорее. ЕС применил адресные санкции, которые являются средством и не направлены против российского народа, а служат инструментом для защиты таких ценностей, как мир, демократия и свобода, на которых она основана…вот почему такие страны, как Сербия, должны присоединиться к мерам, которые помогут ей продвинуться в процессе интеграции в ЕС», — сказал Шиб.

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