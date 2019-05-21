ЕС «мягко стелет» Приднестровью: Чем это грозит?

21.05.2019, Тирасполь, Андрей Калиниченко

Приднестровье, сумевшее после распада СССР сохранить значительную часть своего промышленного потенциала и активно экспортирующее свою продукцию, с каждым годом укрепляет экономическое сотрудничество с Евросоюзом.

За десять лет существования программы «Восточное партнерство», приднестровские предприятия переориентировали рынок сбыта с Востока на Запад, и обратной дороги для республики, ментально и политически тяготеющей к России, похоже, нет. Таковы итоги десяти лет работы программы «Восточное партнерство», фактическим участником которой Приднестровье оказалось под давлением обстоятельств.

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Как это случилось? Дело, по сути, в географии. Приднестровье граничит с Молдовой и Украиной, которые вращаются в орбите ЕС. Еще до появления идеи проекта «Восточное партнерство», в начале 2008 года Евросоюз ввел для Молдовы автономные торговые преференции, предполагавшие право на беспошлинную торговлю с ЕС по многим позициям.

Преференциями смогли воспользоваться и предприятия Приднестровской Молдавской Республики, которая на тот момент около половины своего экспорта направляла в РФ. Режим АТП завершил свое действие 1 января 2016 года, после создания Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), а в декабре 2015 года Приднестровье договорилось с ЕС о продлении беспошлинной торговли в режиме «non paper».

В обмен на это ПМР в 2016-2017 гг. сняла ввозные пошлины на европейские товары.

Сегодня ПМР успешно экспортирует товары – металл, электроэнергию, одежду, обувь, текстиль, алкогольную продукцию – в 20 стран Евросоюза.

По данным, которые привел замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития Андрей Моспанов в ходе круглого стола «Европейское соседство: ожидания, первые результаты, перспективы», 85-90% приднестровского экспорта в ЕС приходится на четыре страны – Румынию, Италию, Польшу, ФРГ. Суммарный экспорт в эти государства в 2007 – 2018 гг. составил 2,257 млрд долларов, причем лидирует в списке Румыния (935,5 млн долларов).

Эксперт отмечает, что приднестровский экспорт в эту страну в последние пять лет почти неуклонно рос, в 2017 и 2018 годах он превысил 100 млн. долларов.

«Румыния является для Приднестровья окном в ЕС, при всех идеологических расхождениях это главная европейская экономика, с которой мы работаем», – констатировал Андрей Моспанов.

В последние пять лет, добавил он, активно развиваются внешнеторговые отношения Приднестровья с Чехией, Словакией, Венгрией, а также Францией и Болгарией.

В Приднестровье периодически звучат призывы переориентировать экспортные потоки, хотя бы частично, с Запада на Восток, но попытки сделать это пока успехом не увенчались. Экспорт в Россию по итогам 2018 года составил 10,5%.

«Европейский рынок сегодня дает Приднестровью стабильный доход, с Россией все иначе, – говорит Моспанов. – Для нас главное отличие российского рынка от европейского, в том, что по нему нет восстановительного роста. Если европейский рынок мы потеряли один раз, в 2009 году, а потом восстановили его, то российский рынок мы теряли трижды: в 2009 году, во время большого экономического кризиса, в 2013-м, когда произошел скачок курса российского рубля, и во время регионального кризиса 2015 года. Объем экспорта в РФ по 2018 году – 72 млн долларов, мы далеки даже до показателей кризисного 2009 года».

Резюмируя, эксперт отметил, что картина приднестровского экспорта кардинально изменилась в 2009-2010 гг. под влиянием мирового финансово-экономический кризиса, а также в связи с началом поставок электроэнергии Молдавской ГРЭС в Молдову и введением автономных торговых преференций, которые способствовали укреплению экспортных позиций ПМР на европейском рынке.

«Рынок ЕС останется для ПМР преобладающим: паритета между экспортными поставками в ЕС и страны ЕАЭС достичь уже не удастся. Двусторонняя торговля – главный инструмент европейской «мягкой силы» в ПМР, что в перспективе открывает перед ЕС и политические возможности», – полагает Андрей Моспанов.

В том, что Приднестровью придется расплачиваться за нынешнюю относительную стабильную работу экспортеров, уверены и другие эксперты.

Анатолий Дирун, руководитель Тираспольской школы политических исследований, выступая на круглом столе, заявил, что западное направление Приднестровью в 2006 году было просто навязано.

«После стольких лет работы торговых преференций, когда пришло время определять время и место Приднестровья в системе DCFTA , нужно отметить, что Приднестровья нет в ней, Молдова учитывает приднестровский экспорт как свой. На деле у нас нет преференций, мы висим сейчас между землей и небом, джентльменское соглашение «non paper» ежегодно продлевается чиновниками из Брюсселя, и мы не знаем, будет оно продлено в очередной раз или нет, будут ли положены нам на стол перед продлением какие-то политические условия. Вроде бы радужные цифры имеют и оборотную сторону, рано или поздно за цифрами появятся политические требования, это вопрос времени. Работать на европейском давальческом сырье, модернизировать предприятия – хорошо, но этот момент придет, иллюзий на этот счет нет», – говорит Дирун.

Историк, политолог, специалист по проблемам постсоветского пространства, экс-депутат молдавского парламента Зураб Тодуа призвал приднестровцев не обольщаться и взять на вооружение опыт стран, которые «не смогли выжать плюсы из «Восточного партнерства».

Он напомнил, что более или менее ощутимых результатов из всех участников программы добился только Азербайджан, «который ведет свою игру и к которому даже близко не решились подойти с такими требованиями, как, например, к Украине».

«Я не уверен, что Европейскому союзу нужен коньяк KVINT, приднестровский металл. Такой же коньяк, вино есть в Грузии, металл – на Украине. Вам не кажется, что вам мягко стелют, чтобы потом добиться своего? Постелют, обнимут, затем навяжут свои правила игры», – заключил эксперт.