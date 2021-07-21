ЕС начинает грязную антироссийскую игру на Кавказе

21.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Недовольный серьезным дипломатическим успехом Москвы урегулировании карабахского конфликта, Брюссель пытается взять реванш.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Газета обращает внимание на турне по Южному Кавказу председателя Европейского совета который в ходе совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном дал понять, что ЕС заявил: «Должна быть возможность мирных переговоров, рассмотрения вопроса статуса [Карабаха].



«Поднятие на данном этапе постконфликтной фазы вопроса о статусе Нагорного Карабаха — это входной билет для Парижа и ЕС в зону Южного Кавказа, в которой они остались не у дел после дипломатического успеха Москвы прошлого года»,— прокомментировал геополитическую игру в Закавказье информированный источник издания в Баку.

При этом он дал понять, что Евросоюз претендует на собственную роль в урегулировании конфликта, против чего категорически против в Азербйджане.

При этом он считает, что такая игра чревата серьезными рисками.

«Во-первых, для Баку, считающего, что конфликт исчерпан, вопрос некоего статуса на международно-признанных территориях — это красная тряпка. Во-вторых, в условиях армяно-азербайджанского противостояния на неделимитированной границе и на фоне неразблокированных коммуникаций педалирование вопроса о статусе грозит новой эскалацией, учитывая, что именно этот вопрос был триггером конфликта в 80-е годы и камнем преткновения на переговорах на протяжении последних тридцати лет», – говорит собеседник газеты.

«Таким образом, цель нынешней многоходовки — не усадить стороны за стол переговоров, а путем крупномасштабной провокации в регионе попытаться изменить трехсторонний формат договоренностей между сторонами, достигнутый при участии России. Ставка делается на провоцирование Баку к радикальным шагам и вовлечение российской армии»,— добавил источник в Баку.

В свою очередь руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин напоминает, что и Франция, и Евросоюз в целом не сыграли роли в урегулировании конфликта вокруг Карабаха в острой фазе осени 2020 года.

«Это вызвало заметное беспокойство стратегов ЕС, с опозданием пытающихся найти свое место в переговорном процессе», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что в Европарламенте уже звучали голоса, предлагавшие воспользоваться сложившейся после прекращения огня ситуацией и сформулировать для Армении некую привлекательную «европейскую перспективу» по аналогии с Грузией.

«Однако в практическом плане движение в этом направлении маловероятно. Взаимодействие с Россией становится для сторон конфликта сегодня более важным, чем когда-либо, а на благожелательное отношение России к «европейским перспективам» Армении в нынешней геополитической обстановке рассчитывать не приходится»,— резюмировал Уткин.