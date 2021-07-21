21.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Дзен, ЕС, Нагорный Карабах, Политика
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ЕС начинает грязную антироссийскую игру на Кавказе

Недовольный серьезным дипломатическим успехом Москвы урегулировании карабахского конфликта, Брюссель пытается взять реванш. Об этом,...

Недовольный серьезным дипломатическим успехом Москвы урегулировании карабахского конфликта, Брюссель пытается взять реванш.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Газета обращает внимание на турне по Южному Кавказу председателя Европейского совета который в ходе совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном дал понять, что ЕС заявил: «Должна быть возможность мирных переговоров, рассмотрения вопроса статуса [Карабаха].

При этом он дал понять, что Евросоюз претендует на собственную роль в урегулировании конфликта, против чего категорически против в Азербйджане.

«Поднятие на данном этапе постконфликтной фазы вопроса о статусе Нагорного Карабаха — это входной билет для Парижа и ЕС в зону Южного Кавказа, в которой они остались не у дел после дипломатического успеха Москвы прошлого года»,— прокомментировал геополитическую игру в Закавказье информированный источник издания в Баку.

При этом он считает, что такая игра чревата серьезными рисками.



«Во-первых, для Баку, считающего, что конфликт исчерпан, вопрос некоего статуса на международно-признанных территориях — это красная тряпка. Во-вторых, в условиях армяно-азербайджанского противостояния на неделимитированной границе и на фоне неразблокированных коммуникаций педалирование вопроса о статусе грозит новой эскалацией, учитывая, что именно этот вопрос был триггером конфликта в 80-е годы и камнем преткновения на переговорах на протяжении последних тридцати лет», – говорит собеседник газеты.

«Таким образом, цель нынешней многоходовки — не усадить стороны за стол переговоров, а путем крупномасштабной провокации в регионе попытаться изменить трехсторонний формат договоренностей между сторонами, достигнутый при участии России. Ставка делается на провоцирование Баку к радикальным шагам и вовлечение российской армии»,— добавил источник в Баку.

В свою очередь руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин напоминает, что и Франция, и Евросоюз в целом не сыграли роли в урегулировании конфликта вокруг Карабаха в острой фазе осени 2020 года.

«Это вызвало заметное беспокойство стратегов ЕС, с опозданием пытающихся найти свое место в переговорном процессе», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что в Европарламенте уже звучали голоса, предлагавшие воспользоваться сложившейся после прекращения огня ситуацией и сформулировать для Армении некую привлекательную «европейскую перспективу» по аналогии с Грузией.

«Однако в практическом плане движение в этом направлении маловероятно. Взаимодействие с Россией становится для сторон конфликта сегодня более важным, чем когда-либо, а на благожелательное отношение России к «европейским перспективам» Армении в нынешней геополитической обстановке рассчитывать не приходится»,— резюмировал Уткин.



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