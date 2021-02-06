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27.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, ЕС, Молдова, Политика, Россия, Цензура
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ЕС нагло вмешивается в дела Молдовы, требуя возобновить запрет российского ТВ


МИД РФ призвал дипломатов ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдовы.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Внимание МИД РФ привлекли высказывание представителя ЕС в Кишиневе Петера Михалко, который подверг критике Координационный совет по ТВ и РВ за поддержку русскоязычных каналов. Послу ЕС также не понравились законы, принятые молдавским парламентом уже после президентских выборов, один из которых возвращает трансляцию российских каналов в полном объеме. Дипломат призвал «создать законодательный механизм защиты Молдавии от исходящей извне дезинформации».

Заявления Михалко поддержали послы всех стран ЕС в Кишиневе.

«К сожалению, подобные высказывания главы делегации ЕС в Молдавии, являющиеся откровенным вмешательством во внутренние дела страны становятся для него обычной практикой. Послы государств-членов ЕС уделили особое внимание «совместимости внутреннего законодательства и практики с международными обязательствами Республики Молдова, в том числе перед Европейским союзом».

Рассчитываем, что наши европейские коллеги помнят о том, что Молдавия, помимо Соглашения об ассоциации с ЕС, имеет международные обязательства в рамках евразийских интеграционных структур, являясь государством-участником СНГ и обладая статусом наблюдателя при ЕАЭС.

Призываем официальных лиц Европейского союза и его государств-членов проявлять элементарные нормы дипломатической этики и воздерживаться от открытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств», – говорится в заявлении МИД РФ.


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