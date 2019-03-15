ЕС наказал российских силовиков за срыв украинской провокации на Азове

15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Власти Евросоюза ввели санкции против восьми россиян, обьявив их “виновниками” прошлогодней украинской провокации в Керченском проливе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в официальном журнале ЕС. Также принято решение продлить на полгода индивидуальные санкции против России.

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«В связи с применением силы Российской Федерацией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе… Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — говорится в документе.

Среди людей, внесенных в санкционный список, указаны глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

О намерении ЕС ввести санкции против восьмерых россиян ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, но тогда конкретные имена не назывались.

Напомним, что 25 ноября 2018 года российские пограничники арестовали в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины. Их экипажи обвиняют в нарушении государственной границы России.