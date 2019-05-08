08.05.2019, Симферополь, Олег Кравцов
 
ЕС, Крым, Политика, Россия
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ЕС наказывает крымчан за «неправильное» голосование на референдуме

Побывавшие в Крыму иностранцы воочию убеждаются, что здесь никто не ходит под дулом пистолета.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, отметивший, что зарубежные делегации, приезжающие в Крым, общаются с крымскими татарами, украинцами, представителями общественных организаций.

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«В резолюциях недоброжелателей говорится, что практически всех крымских татар истребили, украинцев подавили, везде стоят танки, а выжившие ходят под дулом пистолетов… Чем больше к нам приезжает гостей, тем больше людей убеждается в том, что все это вранье», – сказал Мурадов.

Он добавил, что представители ОБСЕ и Совета Европы говорят, что готовы посетить Крым, но только с территории Украины.

«Где же логика? Если вы утверждаете, что Крым оккупирован Россией, значит, территорию контролирует Москва. При чем здесь поездки через Киев? Не могут ответить! Блуждают в лабиринтах собственного сознания», – заявил постпред Крпыма при президенте РФ.

Он также обратил внимание, что ЕС принимает у себя всех страждущих, мигрантов из Азии и Африки.

«А крымчанам, якобы мучающимся под дулами пистолетов, визы не дают. Значит, чиновники ЕС врут, что переживают за людей, значит, они, наоборот, наказывают их за «неправильное» голосование на референдуме. Не пускают даже тех, у кого есть родственники в странах Евросоюза. При этом забывают о недопустимости нарушения семейных связей и важности соблюдения принципа свободы передвижения», – резюмировал Мурадов.

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