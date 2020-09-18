ЕС намерен создать «русский университет в изгнании»

Москва, Олег Кравцов

В связи с «отравлением» российского блогера Алексея Навального Парламент принял содержащую жесткую критику резолюцию в адерс Москвы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Изданеи обращает внимание, что, согласно резолюции Европарламента, пересмотр российско-европейских отношений должен опираться на шесть принципов.

«Во-первых, это выработка новой всеобъемлющей стратегии отношений с Россией, реализация которой будет зависеть от демократических процессов и соблюдения властями страны принципов верховенства права и уважения к правам человека в России. Во-вторых, это сохранение «изоляции России» на международных площадках, таких как G7.

В-третьих, это принятие механизма введения санкций за преступления в области нарушения прав человека по примеру «акта Магнитского». Такой механизм должен быть одобрен в ближайшее время. Он позволит задействовать не только персональные, но и секторальные санкции.

В-четвертых, это приостановка проекта «Северный поток-2». В-пятых, ЕС должен разработать стратегию по поддержке диссидентов, НКО и СМИ в России, привлекать российских студентов на учебу в Европу и создать в одном из государств ЕС «русский университет в изгнании». Наконец, в-шестых, европарламентарии потребовали немедленно начать подготовку стратегии по «будущим взаимоотношениям Евросоюза с демократической Россией», – говорится в статье.

Несмотря на то, что резолюция носит рекомендательный характер, в Москве подвергли ее критике.

Так, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов обратил внимание, что само название резолюции «О ситуации в России: отравление Алексея Навального» предопределяет, что поддержавшие ее считают установленным факт отравления, а направленность документа говорит об ответственности российских властей. При этом он отметил, что не все обстоятельства, которые имели место вокруг ситуации с Навальным были учтены в документе.

«Они даже Омск и Томск перепутали», – сказал Чижов.