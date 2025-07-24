ЕС направляет в Молдову «гибридную группу быстрого реагирования»

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Евросоюз намерен бороться с «российскими нарративами» в Молдове.

Об этом еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины Марта Кос заявила в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впервые в истории ЕС мы развертываем там гибридную группу быстрого реагирования. У нас в Кишиневе есть люди, которые помогают правительству Молдовы бороться с российскими нарративами. И мы все время их выявляем. Например, когда я была там, на месте, я одним своим присутствием, своей миссией боролась с ними», – сказала Кос.

По ее словам, «Россия готова сделать все возможное, чтобы Молдова не осталась на европейском пути», пугая молдаван утратой идентичности.