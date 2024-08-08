ЕС насаждает в Молдове «демократию» Пол Пота – молдавские общественники

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Режим Майи Санду в Молдове действует в отношении оппозиции как в Парагвае или Кампучии времён Пол Пота.

Об этом заявил бывший советник президента Молдовы, сопредседатель партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук в ходе встречи с кандидатом в президенты РМ Александром Стояногло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, какая реакция на Александра Стояногло со стороны господствующих политических элит. Это же безумие. Человек только заявил, еще даже не зарегистрировался — а глава государства Майя Санду два раза делает публичные заявления в его адрес. Спикер парламента делает оскорбительное заявление. Более 20 ток-шоу выходит на всех каналах, посвященных одному-единственному кандидату. Извините, но это называется “парагвайская демократия”. Такое возможно только где-нибудь в Кампучии при Пол Поте. Это не страна, выбравшая европейский путь», — заявил Ткачук в ходе встречи.

Другой молдавский общественный деятель, экс-кандидат в президенты РМ, журналист Дмитрий Чубашенко, задаёт вопрос: почему же при таком режиме Молдове предоставили статус кандидата в члены Европейского Союза?

«Почему ЕС покрывает всю эту «парагвайскую демократию» Санду? Почему режим Санду пользуется полной поддержкой ЕС, высшие чиновники которого ни разу не сказали ни одного критического слова в адрес этого рисипенского «Стресснера»? (Рисиперы – родное село Санду, а Стресснер – жестокий парагвайский диктатор. – прим.). Кто-то сомневается в том, что если (когда) этот режим начнет снимать с выборов всех соперников Санду (включая Александра Стояногло), это будет происходить с полного согласия ЕС? Кто-то верит, что ЕС не признает и такие «выборы», если их выиграет Санду?», – задаётся риторическими вопросами журналист в своём телеграм-канале.

Дмитрий Чубашенко уточняет: да, Молдова Санду — это «парагвайская демократия», но «именно так сегодня и выглядит «европейский путь», а Молдова — это «евространа» ровно в той мере, в какой сегодняшний Евросоюз — это Европа».

При этом ветеран молдавской журналистики обращает внимание на сервильность многих деятелей молдавской оппозиции в отношении к покровителям Санду – США и Евросоюзу.

«Одна черта молдавских оппозиционеров начинает выглядеть уже совсем неадекватно: критикуя режим Санду, они не осмеливаются критиковать его “крышу” – Запад. Как будто перед оппозиционерами возникает какая-то невидимая стена, сквозь которую они не в состоянии пройти», – резюмирует Дмитрий Чубашенко.