ЕС не даст Сербии решить миром проблему Косово

28.04.2020, Москва, Елена Острякова

Запад сорвет сербский референдум по определению статуса Косово, на проведении которого настаивает президент Сербии Александр Вучич, и будет требовать от Белграда безоговорочного признания независимости бывшей сербской провинции.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с большим скепсисом отношусь к перспективе референдума по той лишь причине, что наши закадычные западные партнеры едва ли захотят что либо признавать в принципе. Любые инициативы Белграда они уже воспринимают в штыки», – уверен Гаспарян.

Он считает, что спрогнозировать итоги референдума, если он все-таки состоится, в современных условиях практически невозможно.

«Результаты плебисцита я в данный момент спрогнозировать не возьмусь. Если бы они проходили в условно нормальную эпоху – без катаклизмов, коронавируса и рецессии мировой экономики – можно было бы поразмышлять. Но поскольку мы все сейчас живем как будто на вулкане, это достаточно проблемно», – заключил политолог.

Напомним, в феврале Алесандр Вучич заявил, что Евросоюз поставил Сербии ультиматум, потребовав признания Косово в обмен на возможное членство в будущем.

«Несомненно, что в этом году мы получим ультиматум. Они дадут нам гарантии членства в ЕС, если мы признаем Косово. Они также предложат нам особый статус для косовских сербов в некоторых районах… Мы спросим людей на референдуме, что они думают», – сказал глава государства.

Сам Вучич предлагает компромиссный вариант – соглашение о возвращении под контроль Белграда сербских анклавов в обмен на передачу сепаратистам нескольких районов Сербии, населенных албанцами.

Одним из открытых противников компромиссного размена территориями с Косово является немецкий канцлер Ангела Меркель, которая полагает, что подобная сделка якобы может спровоцировать дальнейший пересмотр границ в Европе.

При этом западные СМИ считают президента США Дональда Трампа сторонником обмена сербских анклавов на севере Косово на южные районы Сербии и подвергают его за это нещадной критике.