ЕС не оставил Сербии выбора – вводить санкции против России нет смысла

23.12.2022  15:35 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Сербия


Ультимативная политика ЕС и США помогла руководству Сербии проявить стойкость и не вводить антироссийские санкции.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ультимативная политика ЕС и США помогла руководству Сербии проявить стойкость и не вводить антироссийские...

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«Примерно с середины лета я перестала сомневаться в позиции политического руководства Белграда. Но не потому, что убеждена в их глубокой стойкости и любви к Москве, а потому что стойкую позицию, как ни забавно, обеспечивала политика Евросоюза и Вашингтона, которая сделала для Белграда бессмысленным введение санкций против России», – сказала Энтина.

По ее словам, если раньше ЕС занимал уклончивую позицию по самопровозглашенному Косово, то с середины лета в европейских документах было четко зафиксировано требование о взаимном признании Белграда и Приштины.

«После этого посыла стало абсолютно бессмысленно вводить против России санкции, потому что сербы никаких бонусов и дивидендов от этого получить не могут, а убытки все налицо. Начиная с того, что становится невозможным на верхнем международно-правовом уровне (Совбез ООН) отстаивать свою позицию, и заканчивая взаимной торговлей с Россией и открытием российских рынков для сербов», – сказала Энтина.

Она считает, что на позицию сербского руководства повлияли также пророссийские настроения в сербском народе.

«Народ обеспечил такую позицию руководства. Когда Вучич (президент Сербии – ред.) увидел 83% поддержки России, проверенных по разным социологическим опросам фондов с диаметрально разной политической позицией. В этих условиях маневр политика был узкий и понятный», – сказал Энтина.

По ее наблюдениям сербы пристально следят за ходом СВО и крайне остро переживают военные неудачи России, но, правда, уже вскоре местные эксперты и СМИ находят воодушевляющие оправдания различным  «деэскалациям» и «перегруппировкам».

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