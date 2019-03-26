ЕС не поведется на американские заманухи и не откажется от российского газа

26.03.2019

Одобренный в США законопроект о противодействии поставкам российского газа в Европу не сможет убедить страны ЕС сделать выбор в пользу американского газа.

К такому выводу пришли опрошенные “Московским комсомольцем” эксперты”.

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Отмечается, что американские документ содержит несколько пунктов: сокращение зависимости Европы от российского газа, увеличение конкуренции, инвестиции американских фирм в энергоинфраструктуру Европы и рост экспорта энергоресурсов из США.

«Явно прослеживается коммерческий интерес: нужно сократить зависимость от России, но повысить зависимость от США», — сказала заведующая Сектором международно-политических проблем Европы ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.

В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин обращает внимание, что поставки сжиженного топлива морским путем всегда сопряжены с рисками, тогда как трубопроводы служат залогом стабильного обеспечения.

“Возможно, Европа обратит внимание на американские резолюции, но их «бумажный» характер и сомнительные обещания инвестиций, скорее всего, вынудит европейцев проголосовать в пользу российского топлива. «Газпрому» могут быть поставлены некоторые условия по поводу снижения цен, но коммерческая выгода выбора ЕС в пользу России очевидна», — считает Пикин.