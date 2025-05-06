ЕС не сможет противостоять в войне с Россией – «американский эксперт»
Украина должна выстоять, чтобы остановить «российскую экспансию» не Европу.
Об этом именующий себя Ариэлем Коэном уроженец Ялты Валерий Коган заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как закончится эта война. Если она закончится долгосрочным перемирием, и Украина выстоит, это не только победа Украины. Это победа Запада тоже. Если Россия решит, что она не в состоянии вести большую широкомасштабную войну против Запада, и на этом все закончится, то Украина ценой своей крови остановила эту экспансию», – сказал Коган.
При этом он признал, что Украина ощущает нехватку живой силы, потому что «никто не хочет умирать».
«Если Россия считает, что она побеждает, и она начинает, как многие сейчас говорят, готовиться к большой войне, в том числе против Прибалтики, возможно, против Польши и Финляндии, это еще хуже для Европы. И дальше возникает большой вопрос, а в состоянии ли Европа сама себя защищать. У меня нет хорошего ответа. Европа сегодня не может выставить даже 25 тыс миротворцев для Украины», – сказал Коган.
Сам он считает, что ЕС должен выставить 100-120 тыс «миротворцев».
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