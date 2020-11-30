ЕС неожиданно обратил пристальное внимание на произвол и коррупцию в Болгарии

30.11.2020, София, Алексей Топоров

Из-за блокирования Болгарией процесса вступления Северной Македонии в ЕС, Брюссель по разным каналам начал давление на эту страну.

Об этом сообщает bgnews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым делом, как отмечает портал, Европарламент принял декларацию о дискриминируемом македонском меньшинстве в Болгарии, которое действительно не имеет в этой стране никаких прав, поскольку болгары принципиально не признают за македонцами права на отдельную нацию и собственную идентичность.

Далее, по информации Financial Times, в ЕС неожиданно заметили, что еще совсем недавно в Болгарии более ста дней шли народные протесты против правительства Бойко Борисова, генпрокурора Ивана Гешева и тотальной коррупции в стране.

Два месяца назад стихийное протестное движение пошло на спад и постепенно заглохло, поскольку его участники – разномастные гражданские активисты самых разных убеждений – не решились на радикальные акции против государства. Государство же избрало тактику игнорирования уличных акций, пресекая их только в самых экстренных случаях.

Британское издание полагает, что если София не смягчит своей позиции по македонскому вопросу, вполне возможно, что против Болгарии последуют серьезные санкции Евросоюза.

В свою очередь, эксперты не исключают, что в случае упорства умеренно националистической клики Борисова, Евросоюз ранее не испытывавший особого интереса к протестному движению в Болгарии, может попытаться возглавить его.