ЕС объегорил британцев на санкциях против российской рыбы

Олег Кравцов.  
24.03.2023 13:13
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, ЕС, Россия, Санкции


Британские власти пытаются показать свою важность на международной арене, но на деле они лишь младший партнер США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, отвечая на вопрос, есть ли еще какие-нибудь секторы российской экономики, по которым Лондон может ударить ограничениями.

Британские власти пытаются показать свою важность на международной арене, но на деле они лишь...

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«Надо понимать, что «надувая щеки», Лондон, тем не менее, занимает место младшего партнера США. И здесь, и в Брюсселе в отношении России следуют указаниям из Вашингтона. Санкции по обе стороны Атлантики координируются, вводятся почти одновременно и во многом дублируют друг друга. Хотя, конечно, есть и отличия в деталях», – сказал Келин в интервью «Известиям».

Он отмечает, что ограничительные меры коснулись практически всех направлений прежних торговых отношений.

«Двусторонняя торговля с Великобританией к июню 2022 года была почти «обнулена». Далее многое будет зависеть от «изобретательности» старших партнеров англичан. Но вряд ли новые меры в этой области принципиально изменят ситуацию. Здесь тоже убедились, что санкции не нанесли нам существенного вреда. И не достигли своей цели.

Россия свой курс не меняет. При этом они жестко ударили по местному бизнесу. Деловики, юристы, банкиры и прочие фирмачи потеряли крупный рынок, вложенные немалые инвестиции», – говорит дипломат.

По его словам, не секрет, что ограничения против России используются как инструмент конкуренции в рамках самого Запада, а прибыли идут, прежде всего, американцам.

«Но и ЕС стремится, по возможности, «объегорить» тех же англичан. Для иллюстрации: стоило британцам ввести заградительные импортные пошлины для нашей рыбы, как всю ее скупили в ЕС — наш экспорт рыболовства туда в 2022 году вырос на 20%. Британцы же остались и без рыбы, и без денег. Ну и мы, конечно, заработали», – резюмировал Келин.

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