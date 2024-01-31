ЕС обезличивает собственную историю по лекалам бандеровцев – французская журналистка

17 января Европарламент принял «самую знаменательную с момента своего существования резолюцию» – «О европейском историческом сознании».

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана рассказала его коллега из Франции Елена Кондратьева-Сальгеро, которая живет и работает в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суть этого многосложного документа на самом деле не сложнее пареной репы: историю всех европейских народов следует переписать с точки зрения простой и сердитой идеологии «woke» (агрессивная идея «равноправия» – ред.), а затем внедрить в обязательном порядке во все европейские образовательные структуры и учебники, чтобы белые европейцы с молоком школьных столовых впитали необходимость краснеть и каяться за всё, устроенное их предками, на протяжении мрачных веков», – прокомментировала резолюцию журналистка ранее в своей статье.

Она увидела в этой инициативе явную параллель с украинскими «декоммунизаторами» и «деколонизаторами».

«Можно не останавливаться на деталях, просто нужно вернуться к фактам, саму резолюцию можно прочесть. Переписать школьные учебники, в истории вклинить во все школьные программы таким образом, чтобы национальные истории всех европейских государств-членов ЕС казались списанными совершенно в одинаковой мере. Чтобы никто нигде не вылезал ни больше, ни выше кого-то. Никаких национальных героев – их надо переосмыслить, а были ли они героями, а стоит ли чтить их память? Такие идут аллегории, что здесь даже не надо напоминать, где сейчас идёт памятникоповал, памятиповал, и где он уже начинается. Волнообразное идеологическое цунами. Уравнять вот это всё, обезличить насколько можно, затем внедрить эту чистейшей воды идеологию «woke», – отметила Кондратьева-Сальгеро.

По её словам, евродеятели очень спешат, потому что боятся прихода правых партий в национальные парламенты.

«Внедряется она так поспешно, потому что чувствуют, вся когорта этих идеологов, что их начинают серьёзно попирать оппозиционные течения. Буквально вслед за этой резолюцией появились данные о том, что практически во всех странах ЕС ближайшие парламентские выборы рискуют озаботиться серьёзно этим взрывом, наплывом партий тех, кого называют правыми или правоконсервативными. До сих пор единственная страшилка – то, что все эти партии валом, скопом, без различия констатируются как «фашиствующие», «националиствующие». Это уже настолько приелось и не работает, но другого пока не изобрели. Поэтому они очень торопятся провести в жизнь все эти резолюции со всем тем, что происходит сейчас в Европе и прямо сейчас во Франции. После Германии, как вы знаете, у нас обстановка накалена до предела», – сказала журналистка.