Выборы в Молдове, сопровождавшиеся разгулом цензуры и арестами неугодных политиков, оказывается, являются образцом для «распространения демократии» для всех стран-кандидатов в Евросоюз.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня очевидна необходимость расширения ЕС. Евросоюз становится более сильным игроком на мировой арене, когда к нему присоединяются другие страны.

Перспектива того, что к 2030 году в ЕС будет более 27 государств-членов, теперь является реальной целью. Уже на следующей неделе состоится дискуссия лидеров по вопросу расширения…

В то же время мы видим, что чем ближе страна к ЕС, тем сильнее давление со стороны враждебных иностранных сил. Россия и ее марионетки усиливают свои дезинформационные кампании, в том числе в Армении, в преддверии выборов в следующем году», – сказала Каллас.

«Молдова была главной мишенью в этом году, но это также лучшее доказательство того, что этот вызов можно преодолеть. Хочу поблагодарить этот комитет за то, что ведёт борьбу с иностранным вмешательством. Мы продолжим мобилизовывать ресурсы службы внешних действий, поддерживая гражданское общество и свободные СМИ.

Как мы узнали из опыта Молдовы, противодействие иностранному вмешательству и защита честности выборов требует подхода всего общества. Я приветствую наше сотрудничество в области наблюдения за выборами. ЕС может многое предложить по всему миру для защиты демократии», – добавила евробюрократка.

