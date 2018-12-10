ЕС официально наказал санкциями организаторов выборов в ЛДНР

10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) 11 ноября, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

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«Совет ЕС утвердил введение ограничительных мер в отношении девяти физических лиц за организацию и проведение незаконных выборов в Луганском и Донецком регионах», — говорится в документе. Санкции вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС.

Технически это решение было согласовано 5 декабря на уровне постоянных представителей государств ЕС в Брюсселе. По информации СМИ, основные фигуранты этого списка — представители администраций ДНР и ЛНР. Ограничения в их отношении включают запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание личных счетов в европейских банках, если их удастся найти.

Напомним, что на неконтролируемой Украиной части Донбасса 11 ноября прошли выборы глав ЛНР и ДНР, а также депутатов их Народных советов.