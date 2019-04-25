ЕС официально подтвердил: безвиз у Украины никто не заберет

25.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заверил, что безвиз у Украины никто отбирать не собирается, а сама Украина может рассчитывать на поддержку ЕС в реформировании судебной системы, правоохранительных органов и перезапуске антикоррупционных органов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Мы не можем говорить об экономическом росте и инвестициях в этой стране, не говоря при этом о верховенстве права. Вы можете полагаться на нашу поддержку для реформирования судебной системы. Если мы начнём реформирование правоохранительных органов и перезапуск антикоррупционных органов, если мы вместе сможем это сделать, то уже будет много сделано», — сказал он на мероприятии Европейской бизнес ассоциации в Киеве.

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Глава представительства ЕС в Украине также считает, что на сегодня нет никаких причин для отмены безвизового режима для украинских граждан.

«Я не вижу причин, почему мы должны отменять безвизовый режим», — подчеркнул Мингарелли.