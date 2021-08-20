ЕС оказались неинтересны проникающие в Литву из Белоруссии беженцы

20.08.2021 13:01 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Проникновение нескольких десятков нелегалов-арабов с территории Белоруссии в Литву не является сколь-либо серьезной проблемой для Брюсселя

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Дмитрий Офицеров-Бельский.

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«В западноевропейских столицах, куда переехали уже несколько миллионов мигрантов, проблемы Литвы, связанные с несколькими десятками беженцев, которые пытаются попасть из Белоруссии, – абсолютно смехотворная история. В Брюсселе это вообще не воспринимается как проблема. Крупные европейские страны задумываются о более глобальных вопросах: сколько афганских беженцев и какими путями прибудут в Европу. Это совершенно другие цифры — речь может идти о нескольких миллионах человек», – сказал эксперт.

С такой точкой зрения согласен и глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

«Этот кризис показал, что Литва не может рассчитывать на оперативную помощь от Евросоюза. Ему не особенно интересны проблемы этой балтийской страны. Но у Вильнюса теперь будут все основания, чтобы передать большие полномочия в руки силовиков», — считает Лизан.