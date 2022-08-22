ЕС опускает железный занавес перед змагарами

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Нет, не о таком безвизе с Литвой мечтала белорусская прозападная оппозиция.

Вслед за россиянами глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис решил оставить без туристических шенгенских виз и белорусских граждан.

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«Начиная с этого момента нужно сказать ясное «нет» туристам из Белоруссии и России», – заявил министр.

При этом он отметил, что Евросоюз и дальше должен принимать тех, кто нуждается в убежище. Ранее с подобным заявлением выступил председатель комиссии по иностранным делам латвийского сейма Рихардс Колс, добавив, что запрета на выдачу виз гражданам России и Белоруссии нужно добиться на уровне всего Евросоюза.

Решающим может оказаться 31 августа. Именно в этот день неформальный совет ЕС по международным делам на заседании в Праге будет обсуждать визовые санкции против России, которые могут затронуть и белорусов. Такой запрет не только вызовет очевидные проблемы у туристической отрасли, но и противоречит Шенгенскому визовому кодексу.

Полный или категорический отказ всем гражданам страны, с которым ни одно из государств ЕС не находится в состоянии войны документом попросту не предусмотрен.

Однако в последние месяцы мы уже стали свидетелями стольких противоречащих законам и здравому смыслу решений европейских политиков, что удивляться уже ничему не приходится.

Если в России аналогичный запрет, хоть и вызвал бурное обсуждение в телевизионных ток-шоу, но в реальности повлиял на жизнь очень немногих, то в Белоруссии все значительно серьезнее.

Интересный факт – до начала пандемии COVID-19 именно Белоруссия была мировым лидером по числу выданных шенгенских виз на душу населения. Примерно каждый пятнадцатый житель республики ежегодно обращался в посольство одной из стран ЕС для получения визы. Причем львиная доля всех выданных виз приходилась на Польшу и Литву.

Белоруссия – небольшая страна и основная часть ее границ приходится на страны ЕС. Жители западных областей, где проживает большое количество поляков, часто бывают в Польше, жители севера и центра – в Литве. До пандемии между Минском и Вильнюсом несколько раз в день ходила электричка и пустых мест в ней было немного. Люди ездили на заработки, на учебу, на отдых и просто на шопинг. Вильнюсский торговый центр «Акрополис» был практически обязательным пунктом в программе визита большинства белорусских туристов.

Но есть одна категория белорусов, для которых запрет на шенгенские визы особенно болезненный. Это белорусские оппозиционеры. Те из них, кто до сих пор не выехал из страны и не получил статус беженца или гуманитарную визу, теперь будут вынуждены делать непростой выбор – менять свой статус в стране пребывания либо отказываться от дальнейших поездок в Литву.

Статус беженца – это билет в один конец. Получив его однажды, назад уже не вернешься без того, чтобы этот статус не утратить. Гуманитарная виза, в сущности, то же самое. Вернувшись в Белоруссию, ее обладатель гарантировано окажется под пристальным и недобрым вниманием белорусских спецслужб.

Отказаться от поездок в Литву тоже не каждый оппозиционер сможет себе позволить. Вильнюс – один из центров змагарства. Именно там находится не только офис Тихановской, но и офисы множества оппозиционных структур, а также представительства большинства западных фондов, куда белорусские оппозиционеры привыкли ездить за зарплатой.

Конечно, посольства большинства стран Евросоюза продолжают выдавать визы, да и на руках у белорусских граждан остается немало многоразовых виз с большим сроком действия. Однако и они не дают полной гарантии. Уже имели место случаи, когда гражданам России аннулировали визы прямо на границе.

Разумеется, замаячившая угроза «железного занавеса», который Евросоюз опустит с той стороны, не могла не вызвать эмоциональную реакцию среди бело-красно-белой публики. Однако, змагары не были бы невероятными, если бы не удивили и тут. Среди комментаторов этой новости разгорелся настоящий бульбосрач и нашлись и те, кто поддержал ограничение своих собственных прав на свободу передвижения.

«Общая ответственность. Под окнами людей избивают, а белорусы сидят на диване и новости смотрят. На ..р с цивилизации, не доросли», – пишет один из комментаторов оппозиционного телеграм-канала.

И таких, как он там немало. Я не идеализирую ситуацию с правами человека в Белоруссии. Проблемы есть. Но, заботясь на словах о правах белорусских граждан, европейские соседи Белоруссии сами же эти права и ограничивают, вызывая при этом одобрение части белорусской «демократической» оппозиции.