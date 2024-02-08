ЕС осознал, что без российского газа плохо

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Многие европейские страны намерены продолжить импорт газа из России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Московскому комсомльцу» заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

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Издание обратило внимание, что в январе нового года поставки российского газа в ЕС выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, поинтересовавшись, с чем это связано.

«Во-первых, холодная зима. Средняя температура в январе в Европе составила -10°C, что на 5°C ниже нормы. В некоторых странах и регионах континента температура опускалась до -30°C. Во-вторых, новую угрозу поставкам энергоносителей в ЕС, главным образом сжиженного газа, создал конфликт в Красном море. Многим СПГ-танкерам приходится барражировать вокруг опасного участка из-за боязни попасть под обстрелы, ряд судов отправились в длинное путешествие вокруг южной части Африки, а некоторые поставки уже отменены», – сказал Правосудов.

Он обратил внимание, что крупнейший газораспределительный хаб в Европе, расположенный в австрийском Баумгартене, был создан и до последнего времени работал в основном с российским сырьем.

«Для поставок именно из нашей страны построена инфраструктура этого объекта. Поставки шли не только в Австрию и Германию, но и в другие государства ЕС. Остановка или снижение распределения сырья через Баумгартен ударит по доходам европейского бизнеса и сократят количество рабочих мест», – прогнозирует эксперт.

По его словам, ряд стран, и в первую очередь Австрия, настаивают на увеличении импорта трубопроводного газа из России, в том числе через Украину.

«Для этого нужно изменить механизм поставок: «Газпром» не продает сырье непосредственно Украине, но сохраняет контракты со многими участниками ЕС: с той же Австрией контракт заключен до 2040 года. Россия доставляет сырье на восточную границу Украины, а потом платит за прокачку углеводородов по территории Незалежной. При этом ответственность за транзит лежит на Москве. Если российская монополия договорится с европейскими покупателями о продаже углеводородов на восточной границе Незалежной, то риски за прокачку по украинским трубопроводам возьмут на себя покупатели. Кстати, Австрия не против такого варианта», – отмечает аналитик.

Позитивно ответил собеседник издания на вопрос, нужен ли в принципе России в нынешних геополитических условиях европейский рынок сбыта.

«Конечно, нужен. Россия обладает значительными инфраструктурными возможностями для экспорта сырья по устойчивому и давно налаженному каналу. Если ответственность за транзит через Украину возьмет на себя ЕС, то препятствия со стороны Киева по увеличению поставок, скорее всего, устранятся. Стоит заметить, что «мирный договор» относительно экспорта российского трубопроводного сырья покупателям Старого Света в какой-то форме все-таки будет заключен. Такое соглашение пойдет на пользу Европе, которая снизит затраты на импорт энергоресурсов», – полагает эксперт.

По его словам, сомнительно, что наполнившие газохранилища ЕС закупки сырья из альтернативных добывающих регионов продолжатся в прошлогодних объемах.

«Очевидно, что сделки с СПГ намного дороже и также попадают под риски срыва доставки. В свою очередь, заменить «голубое топливо» возобновляемыми источниками энергии у европейцев пока не получается. Даже построив огромное количество ветряных и солнечных станций, жители континента не обезопасят себя от перебоев с обеспечением электроэнергией. Время от времени наступают периоды, когда наступает «период темного штиля»: не дует ветер или не светит солнце. В таком случае без газа Европе не обойтись, а самое дешевое сырье можно купить только в нашей стране», – резюмировал Правосудов.