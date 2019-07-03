ЕС осознал, что в Косово ситуация зашла в тупик

03.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Потакание амбициям косовских сепаратистов со стороны европейских и заокеанских спонсоров сорвало обмен территориями между Сербией и Косово.

Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов, отвечая на вопрос, не складывается лит у него впечатление, что Белград склоняется к признанию независимости Косово, поскольку стороны обсуждали обмен территориями, а недавно президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна в этом вопросе находится «в тяжелой позиции».

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«А у меня такого впечатления не возникает. Обмен территориями вообще не имеет ничего общего с признанием независимости», – сказал Чижов.

Он полагает, что из идеи обмена на сегодняшний день ничего не вышло и вряд ли выйдет.

«Есть разные позиции у ведущих европейских стран. Например, в Германии на нее очень скептически смотрят. А самое главное — в Приштине закусили удила: никакой обмен территориями им не нужен. Им нужно всё и сразу: полное юридическое признание, безвизовый режим с Евросоюзом, вступление в ЕС и НАТО завтра утром. А почему? Потому что их разбаловали их спонсоры, как европейские, так и заокеанские», – подчеркнул дипломат.

Также он напомнил, что в Косово осталось жить сербское меньшинство, защита прав которого – «вполне законное требование».

Кроме того, говорит постпред РФ, диалог между Белградом и Приштиной шел при посредничестве ЕС.

«Но в итоге процесс зашел в тупик, что признают и в Евросоюзе. При этом, однако, не признают причину. А причина — потакание амбициям косовских руководителей. В один прекрасный день ЕС как посредник столкнулся с заградительными стопроцентными пошлинами, что тут же остановило любые экономические взаимоотношения между Косово с одной стороны и Сербией и Боснией и Герцеговиной с другой. Плюс одностороннее решение Приштины о преобразовании сил безопасности в полноценную армию тоже сыграло свою роль», – резюмировал Чижов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», «армия» сепаратистов Косово впервые примет участие в учениях НАТО.

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