ЕС отговаривает оппозицию от нового майдана в Сербии и обещает деньги на дороги

03.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Представитель ЕС в Сербии Сэм Фабрици не поддержал планы вождей оппозиционного альянса «Союз за Сербию» бойкотировать предстоящие парламентские выборы, намеченные на весну 2020 года.

Часть верхушки оппозиции, чей рейтинг социологи оценивают в районе 10% (против 50% партии президента Александра Вучича), выступили за бойкот кампании и ставку на уличные выступления, ссылаясь, в том числе, на, якобы, нечестные условия проведения выборов.

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Фабрици заявил, что Европарламент намерен помочь улучшить условия для следующих парламентских выборов в стране.

По словам дипломата, участие партий в выборах является необходимой предпосылкой, которая дает гражданам законное право выражать свою волю. «Выборы являются ключевым тестом любой демократии», – подчеркнул он.

Представитель ЕС также считает, что Косово должно отменить 100% пошлины на сербские товары. «Новый Верховный представитель ЕС дал понять, что это является приоритетом, и уже объявил о недавней поездке в Приштину и Белград. И да, пошлины должны быть отменены», – сказал Фабрици в интервью Blic.

Дипломат подчеркнул, что ЕС является крупнейшим инвестором и донором Сербии в области инфраструктуры – делается это с прицелом на гипотетическую интеграцию в Евросоюз в будущем.

В качестве примера дипломат привел автомагистраль Коридор 10, который проходит от Австрии до Греции и соединяет шесть стран, включая Сербию.

«Но Коридор 10 является лишь частью нашего более широкого транспортного портфеля. ЕС выделил Сербии 600 миллионов евро на дороги и 500 миллионов евро на железную дорогу. В прошлом месяце было открыто шоссе Ниш – Димитроград. К концу 2019 года общий объем инвестиций ЕС в Сербию составил 2,5 миллиарда евро», – сказал Фабрици.

Напомним, что Запад пытается навязать Сербии обмен: отмена блокады славянских анклавов со стороны сепаратистских властей Косово станет ответом на остановку кампании по отзыву признаний независимости этого образования. Запад считает, что этот процесс искусственно стимулируется Сербией, Россией и Китаем.

Вместе с тем уже 16 из 113 первоначально признавших независимость Косово стран отозвали свое признание. Ожидаются новые отзывы. И тогда это балканское образование станет окончательно нелегитимным.