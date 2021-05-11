ЕС отказал Овсянникову в допуске к припрятанной на Кипре кубышке

11.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Суд Европейского союза отказался снимать санкции с экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который жаловался на то, что ограничения мешают ему вести бизнес на Кипре.

Об этом говорится в решении суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вердикт гласит, что Овсянников отказался раскрывать, какие именно активы принадлежат ему в кипрской юрисдикции и не указал конкретный вред, нанесенный ему в результате санкций.

«Судья должен располагать конкретной и точной информацией, подкрепленной подробными и заверенными документальными доказательствами, которые демонстрируют ситуацию, в которой находится сторона, запрашивающая обеспечительные меры, и позволяющие оценить возможные последствия. Отсюда следует, что эта сторона, в частности, когда она ссылается на возникновение ущерба финансового характера, должна, в принципе, предоставить подтверждающие документы, истинную и глобальную картину своего финансового положения… В настоящем деле заявитель полностью воздерживается от описания своего финансового положения и от предоставления в заявлении о временной помощи какой-либо информации, в частности, количественной оценки, которая позволила бы оценить серьезный и непоправимый характер финансового ущерба…», – заявили в суде.

Политолог Семен Уралов в своем блоге отмечает, что ходатайство Овсянникова – это фактическое признание того, что он имел бизнес, будучи чиновником. Кроме того, это яркая демонстрация сущности российских элит, которые лавируют между интересами государства и своего бизнеса.

«Бывший губернатор Севастополя – яркий пример того, как часть отечественных элит пытается пропетлять между интересами России и личной выгодой. Вскрывшийся факт означает, что бывшее должностное лицо, вопреки всем законодательным запретам, продолжал вести «серый» бизнес с использованием кипрских офшоров. Если бы санкций не было – их стоило придумать. Ничто так ярко не проявляет истинные интересы, как местонахождение личного капитала», – заметил Уралов.

Напомним, Евросоюз внес Овсянникова в свой санкционный список в 2017 году в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Губернатором Севастополя он пробыл до июля 2019-го года, после чего занял должность замминистра промышленности и торговли России.