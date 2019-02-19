19.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Евросоюз ограничится достаточно скромными санкциями против России за арест моряков ВМС Украины после попытки прорыва границы РФ возле Керченского пролива, пишет сегодня газета «Коммерсант».

«…Состоявшееся в понедельник в Брюсселе заседание глав МИДов стран-членов ЕС показало: новые ограничительные меры будут относительно скромными. Вместо введения дополнительных экономических санкций было решено расширить список граждан РФ, которым запрещен въезд в ЕС», – говорится в публикации.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: в список будут внесены восемь россиян, им запретят въезд в ЕС, а их счета и имущество в странах Евросоюза, если таковые имеются, будут заморожены.

Напомним, что после провокации у Керченского пролива в Киеве звучали куда более амбициозные требования помощи от союзников – перекрытие Черноморских проливов для российских кораблей и запрет на заход им в иностранные порты, приглашение в Азовское море западных «наблюдателей» и кораблей стран НАТО, и т.п.