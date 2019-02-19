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ЕС отказался вводить против России санкции, которых требовали на Украине
Евросоюз ограничится достаточно скромными санкциями против России за арест моряков ВМС Украины после попытки прорыва границы РФ возле Керченского пролива, пишет сегодня газета «Коммерсант».
«…Состоявшееся в понедельник в Брюсселе заседание глав МИДов стран-членов ЕС показало: новые ограничительные меры будут относительно скромными. Вместо введения дополнительных экономических санкций было решено расширить список граждан РФ, которым запрещен въезд в ЕС», – говорится в публикации.
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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: в список будут внесены восемь россиян, им запретят въезд в ЕС, а их счета и имущество в странах Евросоюза, если таковые имеются, будут заморожены.
Напомним, что после провокации у Керченского пролива в Киеве звучали куда более амбициозные требования помощи от союзников – перекрытие Черноморских проливов для российских кораблей и запрет на заход им в иностранные порты, приглашение в Азовское море западных «наблюдателей» и кораблей стран НАТО, и т.п.
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