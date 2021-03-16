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16.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, ЕС, Политика, Права человека, Россия
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ЕС отказывается от подотчетности ЕСПЧ, но требует этого от России


Многие европейские страны теряют или уже лишились своей былой самостоятельности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Независимой газете» заявил постпред России при Совете Европы Иван Солтановский, отвечая на вопрос, с какими трудностями сталкивается РФ в этой организации.

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«Думаю, что основная проблема заключается в том, что многие евростолицы постепенно теряют самостоятельность, а некоторые уже окончательно ее лишились. Для еэсовских членов СЕ, передавших значительную часть своего суверенитета в Брюссель, понятие национальных интересов становится все более архаичным. При этом Евросоюз обладает особым, я бы даже сказал, привилегированным статусом в СЕ», – сказал дипломат.

По его словам, у ЕС в Совете Европы те же права, что и у государств-членов, но вот обязанности несоизмеримо меньше.

«Прежде всего Евросоюз уже долгие годы тянет с процессом присоединения к Европейской конвенции о правах человека – краеугольному документу СЕ. Почему? Все очень просто – у них есть свой собственный суд, и быть подотчетными ЕСПЧ, в том числе в области прав человека, они не хотят. При этом нас они убеждают в том, что ЕСПЧ практически безгрешен», – обращает внимание Солтановский.

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