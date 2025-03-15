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Евросоюз не намерен прекращать поставки вооружений Украине в случае установления 30-дневного прекращения огня. Как пишет Euractiv, такую категоричную точку зрения высказали дипломаты из нескольких стран ЕС в пятницу, 14 марта, незадолго до заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Таким образом, ЕС сознательно демонстрирует готовность идти на обострение в условиях неясной перспективы реализации тридцатидневного перемирия на Украине. Во всяком случае, именно так следует расценивать ответ Брюсселя на озвученные Владимиром Путиным условия присоединения РФ к американо-украинской инициативе.

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«Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в сильнейшей позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от «плохого», как сказал бы Трамп, соглашения и выбрать наиболее благоприятный для себя момент для переговоров», – подчеркнул европейский дипломат в Брюсселе.

Несколько представителей дипломатического корпуса согласились с тем, что Евросоюз и его члены не должны прекращать поставки оружия Киеву, даже если Россия потребует этого как условия перемирия. По их словам, во время потенциального прекращения огня Украину следует вооружать, а не наоборот.

«Бои до сих пор продолжаются, но даже если у них наступит пауза, нужно сделать Украину «стальным дикобразом», – повторили они ранее высказанную идею главы евродтпоматии Каи Каллас.

«Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий», – подчеркнул представитель одной из стран ЕС, которого цитирует Euractiv.

Заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором будут обсуждаться вопросы прекращения огня в Украине, состоится 17 марта. В Брюсселе отмечают, что оборона Украины напрямую связана с безопасностью Евросоюза и блок не воспринимает никаких переговоров о будущем европейского континента без участия ЕС.

Главы МИД стран ЕС также обсудят инициативу верховной представительницы по иностранным делам Каи Каллас о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро.

За эти средства планируется профинансировать новые поставки артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны и ракет к ним, а также обучение и снаряжение целых украинских военных бригад в течение 2025 года.

В первом варианте предложения Каллас конкретной суммы помощи не называли, однако теперь страны обсуждают доработанную версию предложения с нижним пределом в 20 миллиардов евро.

«20 млрд – это сумма, которую Евросоюз выделил Украине в 2024 году, 40 млрд покрыли бы потенциальный отказ от помощи США, которые выделили 16 млрд 2024», – пояснил один из европейских дипломатов.

Как говорят в Брюсселе, речь идет не о юридических, а о политических обязательствах, и Каллас надеется получить максимально широкую поддержку своей инициативы, чтобы быстро проработать технические детали.

Однако дипломаты не рассчитывают, что странам удастся принять конкретное решение на предстоящем саммите ЕС 20 и 21 марта. С одной стороны, они ожидают, что Венгрия откажется присоединиться к этой инициативе, и консенсуса в Евросоюзе не будет. С другой — даже в случае создания коалиции из нескольких членов ЕС еще остаются вопросы в сфере практической реализации этого пакета помощи, например, относительно сумм, сроков и распределения нагрузки между странами.

Тем временем, не дожидаясь общеевропейского консенсуса, Германия утвердила свой собственный пакет помощи Украине. В ходе финансовых переговоров ведущие политические силы ФРГ — консервативный блок ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии и партия «Союз 90»/«Зеленые» — достигли договоренности о дополнительной финансовой помощи Украине в размере трех миллиардов евро.

Как сообщил глава парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц 14 марта действующий федеральный канцлер Олаф Шольц одобрил выделение этих средств после окончательного согласования финансового пакета, направленного на укрепление обороноспособности и инфраструктуры.

Ожидается, что эти средства будут оформлены в качестве внеплановых расходов и могут быть утверждены не позднее следующей недели после одобрения бундесрата.

Ранее в Германии разгорались острые дебаты по вопросу дальнейшего финансирования поставок вооружений Киеву. Однако Шольц дал согласие на этот шаг при условии ослабления политики «долгового тормоза», что позволит увеличить государственные расходы на оборону.