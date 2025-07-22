ЕС передаёт запрещённую российскую нефть на переработку англосаксам

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В 18-м пакете антироссийских санкций от Евросоюза некоторые страны освобождены от общего запрета на переработку российской нефти.

Об этом доктор экономических наук Сергей Ануреев заявил в интервью «День-ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересно в этих санкциях, кого из-под них вывели. Вы удивитесь, но это Великобритания, США, Канада и Швейцария. У меня вопрос. А что… этим странам можно покупать российскую нефть, перерабатывать ее в бензин и продавать в другие страны. Индии или Турции нельзя, а США и Британии можно», – сказал Ануреев.

Он отметил, что полный текст 18-го пакета до сих пор не опубликован. Поэтому неясно, как снижен пресловутый «потолок» цен для российской нефти: до 47 долларов за баррель или на 15% от рыночной стоимости нефти «Брент». Экономист допускает, что цифра 47 попала в СМИ до кризиса на Ближнем Востоке, когда мировые цены были значительно ниже.