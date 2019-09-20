ЕС перегибает палку. Расплачиваться придется Украине

20.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

На данный момент остается вероятность превращения украинской газо-транспортной системы в груду металлолома.

Об этом в материале о прошедших на днях трехсторонних газовых переговорах относительный продолжения транзита российского газа в ЕС через Украину пишет «Независимая газета». По итогам переговоров Еврокомиссия, Россия и Украина договорились продолжить консультации по газу через месяц.

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«Если «Газпром» откажется от неудобных условий, навязанных парой Евросоюз–Украина в части завышенных объемов транзита, заниженной цены на газ для ГТС, долгосрочного периода действия соглашения, то через некоторое время газотранспортная система Украины окажется грудой металлолома, а идея европейской энергонезависимости пойдет под откос», – сказала изданию доцент РАНХиГС Тамара Сафонова.

По ее словам, «если перегнуть палку в давлении на Россию, то Евросоюзу придется изыскивать средства для поддержки украинской экономики».

«И в этом смысле говорить о слабости российской позиции кажется не совсем корректным», – уточняет эксперт.

А вот доцент Российского экономического университета Александр Тимофеев полагает, что РФ согласится на некоторые уступки.

«Думаю, что сейчас Россия все же пойдет на часть уступок, но договор скорее всего будет иметь гуманитарно-декларативную форму. Хоть решение и нужно принимать быстро, нас ждет несколько раундов по переговорам», – отметил Тимофеев.