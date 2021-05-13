ЕС по кляузе нациста запретил Сербии публично высказываться о преступлениях болгарских фашистов

13.05.2021, Белград, Алексей Топоров

В ответ на высказывания сербского политолога Драгана Симеуновича о зверствах болгарских фашистов в годы Второй мировой, активист болгарской националистической партии ВРО БНД Ангел Джамбазки пожаловался на Сербию в Еврокомиссию.

В ответ на это Еврокомиссия заявила о том, что «Сербия должна уважать права меньшинств».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», конфликт начался с того, что сербский политолог Драган Симеунович обвинил болгар в преступлениях, совершенных в прошлом, насильственной болгаризации населения оккупированных территорий Югославии и нынешних территориальных претензиях к Сербии.

«Болгары получили известность своими зверствами везде, куда бы не пришли. Немцы только убивали, а болгары мучили своих жертв. У них также были отряды, занимавшиеся изнасилованиями», – сказал эксперт в феврале этого года.

В ответ болгарский депутат Европарламента от националистической партии ВМРО БНД Ангел Джамбазки заявил о том, что Сербия должна понять, что «большевистские методы и манеры» в ЕС не пройдут и присоединение к Евросоюзу возможно только после того, как эта страна «сломает язык ненависти по отношению к другим странам».

Болгарские фашисты позируют с отрубленными головами своих жертв в оккупированной югославской Македонии.

«Из-за всех этих недопустимых, уродливых и ложных манипуляций я обратился в Европейскую комиссию, – написал Джамбазки в фейсбук. – Я обратился к Комиссии с вопросом, попросит ли она Сербию объяснить, почему та пытается демонизировать Болгарию и дестабилизировать регион с помощью таких заявлений?».

В ответ Европейская комиссия заявила, что «политические лидеры на Балканах должны подавать пример создания атмосферы взаимного доверия, поддержания добрососедских отношений, регионального сотрудничества, принципов и ценностей, продвигаемых ЕС». И Сербия должна уважать права национальных меньшинств в соответствии с главой 23 (соглашения с ЕС).

«В этой главе предусматривается, что Сербия принимает меры, направленные на повышение уровня терпимости среди граждан, в том числе посредством просвещения и повышения осведомленности о том, как бороться с преступлениями на почве ненависти и обеспечивать эффективное расследование таких случаев. Комиссия продолжает отслеживать и сообщать о развитии ситуации в этой сфере, а также участвовать в диалоге с властями Сербии», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Я надеюсь, что власти Сербии подумают об этом и изменят всю свою политику в отношении Болгарии», – заключил Джамбазки.

Какое отношение высказывания политолога имеют к позиции государства Сербия, а также уважение прав национальных меньшинств к исторической правде о зверстве болгарских фашистов на территории Югославии, ни Еврокомиссия, ни болгарский депутат-националист пояснить не удосужились.