ЕС поднимает вопрос об антиукраинских санкциях

04.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Евросоюз должен ввести персональные санкции в отношении судей Конституционного суда Украины, отменивших уголовную ответственность за неподачу или ложные данные в декларациях, но не отменять общий безвизовый режим.

Об этом в эфире немецкого телеканала DW заявила замглавы делегации Европарламента по Ассоциации с Украиной Виола фон Крамон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После этого решения КСУ, видите ли вы реальную угрозу, риск или возможность, что ЕС на самом деле запустит приостановку безвиза?», – спросил ведущий.

«Вообще-то так бы должно быть. Но никто из нас – ни Еврокомиссия, ни европейская внешнеполитическая служба, ни мы в Европарламенте – никто не хочет наказывать обычных людей, которые не имеют дипломатических паспортов за то, что наделали коррумпированные судьи. Тут нужно быть осторожным, но это игра с огнем, не стоит сомневаться.

Теперь украинское правительство и парламент должны исправить эти отклонения, совершенные Конституционным судом. Конечно, в вопросе визовой либерализации идет речь о том, чтобы спасти успехи реформ и внедренные антикоррупционные мероприятия. Мы можем обдумать и другие средства, например, санкции против соответствующих судей Конституционного суда или других людей, которые пользуются визовой либерализацией, но заботятся о том, чтобы безвизовый режим оказался под угрозой. Может быть, запретить им въезд вместо того, чтобы применять это ко всем людям в Украине», – ответила Крамон.

Ее поддержал постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер, подчеркнувший, что отмена безвиза «сыграет на руку Кремлю».

«В итоге я вижу это так же – это было бы ошибочно, если бы мы этим зацепили все население. Это бы, прежде всего, порадовало Кремль: «Смотрите, а к нам можно без виз»., – сказал Гелер.

Крамон, в свою очередь, предложила ввести санкции в отношении лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, который, по ее мнению, виноват в политическом кризисе на Украине.

«И если мы знаем, что, например, господин Медведчук имеет 44 предприятия, зарегистрированные на Кипре, то можно было бы подумать над заморозкой его активов. То есть делать ответственными нужно тех, кто на самом деле спровоцировал этот кризис, а не все население – вот наш подход», – заявила Крамон.