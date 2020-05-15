«ЕС подошёл к краю» – германская элита взбунтовалась против Южной Европы

15.05.2020, Киев, Игорь Петров

Признание Конституционным судом Германии ничтожным решения Европейского суда в пользу ЕЦБ в отношении программы покупки государственных облигаций разрушает единое правовое пространство ЕС и осложняет дальнейшую интеграцию ЕС.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил директор института «Новая Украина» Святослав Денисенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Своим нынешним решением Конституционный суд ФРГ вынес решение, которым назвал вердикт Европейского суда «юридически ничтожным и не требующим исполнения». То есть, теперь фактически поднимается вопрос о том, что Конституционный суд любой европейской страны (и об этом с беспокойством написал Джорж Сорос) может опротестовать или вынести вердикт, касающийся деятельности европейского института.

То есть, возникнет коллизия между взятыми обязательствами и суверенитетом, делегированным на наднациональный уровень, и национальным уровнем. Грубо говоря, может разрушиться единое правовое пространство ЕС. Вот в чем основной риск этого решения Конституционного суда ФРГ.

Возможно, это не похоронит программу ЕЦБ. Но здесь есть и политическая плоскость. Что это за решение? Очевидно, это демарш немецкой элиты против несправедливой, с их точки зрения, политики европейских центральных органов.

С чем это связано? Германия долгое время соблюдала бюджетную дисциплину, не допуская превышения 3% дефицита бюджета, при этом страны Южной Европы – допускали превышение дефицита. Вокруг этого часто возникали споры. ЕЦБ, решив на открытом рынке выкупать облигации этих европейских стран, дал «зеленый свет» госбанкам на финансирование их госдолга. Риски накапливаются, идет монетизация долгов, а добросовестные страны никаких преференций от этого не получают, потому что долг недобросовестных монетизируется.

ЕС подошел к краю, к точке бифуркации, где должны произойти изменения. Либо еще большее сочленение, либо дальнейшее сокращение – уже полномочий Еврокомиссии, ЕЦБ. Немцы рассчитывали, что выполнение соглашения даст возможность быть успешнее. А европейские институты начинают помогать Югу.

Мы сейчас в острой конкуренции Севера и Юга. И это противоречие раскалывает ЕС. Чиновники ЕС вынуждены – то угождать Югу, принимая сумасшедшие стимулирующие программы, то прислушиваться к Северу, который пытается эти программы заблокировать. Если говорить о перспективах, то мы буквально квартал назад обсуждали вопросы европейской армии, европейской оборонной политики – все это становится сложным, невозможным, эфемерным», – делает вывод Святослав Денисенко.

Напомним, в начале мая Федеральный конституционный суд Германии вынес решение о том, что скупка государственных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) частично противоречит немецкой конституции. Конституционный суд запретил Бундесбанку после переходного периода участвовать в программах выкупа ЕЦБ, если совет европейского банка в своем новом решении не сможет доказать, что его действия не противоречат запрету монетарного государственного финансирования.