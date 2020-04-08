ЕС погряз в расколе и оказался на грани экономического краха

08.04.2020, Москва, Олег Кравцов

В Европейском союзе новая линия раскола: более богатые страны не особо говорят желанием выделять деньги для наиболее пострадавших от коронавируса членов ЕС.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Италия и ряд стран Южной Европы настаивают на необходимости введения нового механизма государственных займов по более щадящим условиям их дальнейшего погашения. Их интересует выпуск так называемых коронабондов – заемных государственных облигаций, действие которых бы гарантировалось экономиками всех ведущих стран Евросоюза. Против этой инициативы выступают ФРГ и государства Северной Европы, чья внешняя задолженность ниже, а экономические позиции устойчивее», – пишет издание.

Примечательно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотя и была вынуждена извиниться в открытом письме перед итальянцами «за недостаток солидарности», затем согласилась с идеей о неприемлемости коронабонусов.

«Очевидно, что пандемия выявила острый экзистенциальный кризис европейских институтов. Структуры евросообщества оказались зажаты в тиски между желаниями богатых северных и бедных южных государств-членов. Урегулировать их разногласия во время коллапса в сфере здравоохранения европейская бюрократия не в состоянии», – отмечается в статье.

Более богатые страны опасаются, что Италия и ряд стран Южной Европы могут воспользоваться щадящим механизмом государственных займов, чтобы тратить больше, чем они обычно могут себе позволить, а в итоге кому-то придется платить за неблагополучных партнеров по еврообъединению.

«По примерным оценкам, Евросоюзу придется потерять 2,5–3% ВВП за месяц карантина в условиях распространения нового коронавируса. Экономики стран – членов еврообъединения связаны между собой, и режим самоизоляции – не то, что идет им на пользу. Не случайно еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон накануне заметил, что экономический коллапс одной из европейских стран может привести к эффекту домино и спровоцировать экономический крах всей Европы», – резюмирует «НГ».