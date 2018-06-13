13.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Выборы, ЕС, Киев, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина

ЕС похвалил Украину за присоединение к санкциям против России из-за выборов в Крыму


Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против Росси за проведение выборов в Крыму, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета Евросоюза во вторник, 12 июня.

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«Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединились к этой декларации», — говорится в сообщении.

В Брюсселе приветствовали такое решение четырех стран.

Напомним, 14 мая Совет ЕС принял решение о введении санкций против пяти лиц, ответственных за проведение выборов президента РФ в Крыму и Севастополе.

В санкционный список внесены главы, их завместители и секретари избиркомов в Крыму и Севастополе.

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