ЕС пообещал сотрудничать с Лукашенко и не хочет «вторую Украину»

23.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Европейский союз не считает президента Белоруссии Александра Лукашенко законным, но будет поддерживать с ним отношения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью испанской газете газете El Pais заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По его словам, Евросоюз не намерен превращать Беларусь «во вторую Украину». Он также призвал не сравнить белорусские события с украинскими.

Боррель утверждает, что белорусы «просто требуют режима гражданских свобод и прав», а «на митингах нет европейских флагов».

Также глава европейской дипломатии говорит, что ЕС «не намерен превращать Белоруссию во вторую Украину».

«Эта напряженность между Европой и Россией закончилась стрельбой, применением насилия и распадом украинской территории, который продолжается до сих пор. Сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии, которые являются основными ценностями Европейского Союза, и поэтому мы будем их поддерживать», – сказал собеседник издания.

При этом он добавил, что ЕС не признает ни Александра Лукашенко, ни президента Венесуэлы Николаса Мадура в качестве законных президентов.

«С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаем, что они были избраны законно… Тем не менее, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность, – резюмировал Боррель.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью испанской газете газете El Pais заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюз не намерен превращать Беларусь «во вторую Украину». Он также призвал не сравнить белорусские события с украинскими.

Он утверждает, что белорусы «просто требуют режима гражданских свобод и прав», а «на митингах нет европейских флагов».

Также глава европейской дипломатии говорит, что ЕС «не намерен превращать Белоруссию во вторую Украину».

«Эта напряженность между Европой и Россией закончилась стрельбой, применением насилия и распадом украинской территории, который продолжается до сих пор. Сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии, которые являются основными ценностями Европейского Союза, и поэтому мы будем их поддерживать», – сказал собеседник издания.

При этом он добавил, что ЕС не признает ни Александра Лукашенко, ни президента Венесуэлы Николаса Мадура в качестве законных президентов.

«С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаем, что они были избраны законно… Тем не менее, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность, – резюмировал Боррель.