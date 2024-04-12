ЕС пошел по пути нищей и обезлюдевшей Прибалтики

Елена Острякова.  
12.04.2024 17:35
  (Мск) , Москва
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Демография, Дзен, Запад, Кризис, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Потребление газа в ЕС с лета 2021 года сократилось на 120 млрд кубометров. Ровно на столько же сократились трубопроводные поставки российского газа в Европу.

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич считает, что Еврокомиссия, «потренировавшись на мышах», решила использовать прибалтийскую модель отказа от российского газа.

Потребление газа в ЕС с лета 2021 года сократилось на 120 млрд кубометров. Ровно...

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Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «ГеоэнергетикаИнфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это на самом деле и есть то, что известный «садовник» ботаник-Боррель называет избавлением от российского газа. Дело не в том, что его чем-то заменили, но те самые кубометры, которые шли из России – больше не приходят. Используется прибалтийская модель избавления от тоталитарного российского газа.

В бывших республиках советской Прибалтики потребление неправильного газа сократилось в 2 раза. Для этого потребовалось убить крупную промышленность, кратно сократить сельскохозяйственное производство, выкинуть куда подальше треть населения. И вот результат — полная независимость от здравого смысла», – сказал Марцинкевич.

Он прогнозирует дальнейшее падение потребления газа в Европе, поскольку количество банкротств промышленных предприятий в Старом Свете достигло рекордного уровня. Пострадали химическая промышленность, металлургия, производства стекла и керамики и другие энергоемкие отрасли.

Марцинкевич сомневается, что официальные данные о падении ВВП в Германии на 1,3% отражают реальность, поскольку компании массово переезжают из страны не только в США, но и в Швейцарию.

Отопительный сезон в Европе закончился досрочно и с рекордными запасами дорого закупленного газа. Уже началась закачка в подземные хранилища. Для бытовых нужд ЕС вполне хватит норвежского газа.

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