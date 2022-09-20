«ЕС поступил по-свински, работаем с россиянами» – Лукашенко о ситуации на таможнях

20.09.2022  20:04 (Мск), Минск
Едена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, ЕС, Россия, Таможня, Торговля, Транспорт


Белоруссия активно противостоит европейским санкциям в сфере таможенной политики. Появляются новые коммуникации, выстраивается новая логистика, идёт полная переориентация в соответствии с нынешними вызовами.

Об этом на встрече с президентом Белоруссии заявил председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Владимир Орловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ситуации на границе. Конечно, из-за беспрецедентных санкций Евросоюза работа наша сильно изменилась. В первую очередь, на границе. То, что запретили въезд нашим грузовикам, белорусским и российским в Евросоюз, это наложило серьёзный отпечаток на нашу работу. Но мы в течение недели организовались.

У нас для этого уже были логистические центры вдоль границы. Мы добавили ещё ряд площадок и оборудовали. Перевели личный состав в круглосуточный режим, и вот работу, эту перецепку и перегрузку, наладили за неделю», – заявил Орловский.

«То есть, заехала фура – отцепляй или перегружай товар, выезжай в Евросоюз, дальше работаем мы и россияне», – уточнил белорусский президент.

«Абсолютно точно. Задействуем наших перевозчиков», – подтвердил Орловский.

В свою очередь Лукашенко отметил, что ЕС «поступил по-свински», расторгнув многие совместные договоренности и проекты.

«Европейский союз финансировал в своё время некоторые совместные программы. В сфере таможни, прежде всего, на нашей границе. В своё время они прекратили нам помогать, нас поддерживать в этом плане. Отказались от исполнения программ. Ну, это свинство полное. Пообещали, договорились, а потом на это всё плюнули», – посетовал президент Белоруссии.

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