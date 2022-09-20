«ЕС поступил по-свински, работаем с россиянами» – Лукашенко о ситуации на таможнях

Белоруссия активно противостоит европейским санкциям в сфере таможенной политики. Появляются новые коммуникации, выстраивается новая логистика, идёт полная переориентация в соответствии с нынешними вызовами.

Об этом на встрече с президентом Белоруссии заявил председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Владимир Орловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Что касается ситуации на границе. Конечно, из-за беспрецедентных санкций Евросоюза работа наша сильно изменилась. В первую очередь, на границе. То, что запретили въезд нашим грузовикам, белорусским и российским в Евросоюз, это наложило серьёзный отпечаток на нашу работу. Но мы в течение недели организовались.

У нас для этого уже были логистические центры вдоль границы. Мы добавили ещё ряд площадок и оборудовали. Перевели личный состав в круглосуточный режим, и вот работу, эту перецепку и перегрузку, наладили за неделю», – заявил Орловский.