ЕС потерял из-за санкций четверть триллиона евро

Елена Острякова.  
08.11.2023 13:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, Сюжет дня, Финансы, Экономика


Изначально преследовавшие цель дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России, западные санкции в итоге лишь разрушили экономику Евросоюза.

Об этом сегодня в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Изначально преследовавшие цель дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России, западные санкции в итоге лишь разрушили...

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«В ведущих странах Европы экономика в минусе. Это для понимания того, по кому больнее всего бьют санкции, инспирированные Вашингтоном. Он по сути разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему ВПК. Навязал и продолжает навязывать ЕС дорогой американский сжиженный природный газ.

Вынуждает своими эгоистичными законами европейские компании переводить предприятия за океан, туда, где базовые издержки бизнеса меньше. И заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает покупать у России уран и другие критические материалы», – сказал министр.

По его оценке, за последние полтора года европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро.

«Это большая цифра», – подчеркнул Лавров.

При этом он считает, что санкции не будут сняты с России «в обозримой и отдаленной перспективе».

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