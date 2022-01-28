ЕС потратил 250 миллионов на идеологическую войну на постюгославском пространстве

28.01.2022  23:11 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, дискриминация, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


В предыдущий период Европейский союз выделил 250 миллионов евро «на развитие гражданского общества и плюрализма СМИ» на Западных Балканах, в том числе в Сербии.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анна Писонеро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В предыдущий период Европейский союз выделил 250 миллионов евро «на развитие гражданского общества и...

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«Делегация Европарламента находится в Белграде, и мы поддерживаем работу Сербию по укреплению доверия к предстоящим избирательным процессам в стране, – заявила Писонеро. – Важно, чтобы Сербия продолжала выполнять рекомендации миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами и направляла отчеты миссии Европарламента».

Отвечая на вопрос о работе Евроомиссии с независимыми СМИ в Сербии, Ана Писонеро напомнила, что Комиссия поддержала СМИ и гражданское общество в регионе на сумму в 250 миллионов евро.

«Плюрализм СМИ является фундаментальной ценностью демократического общества и имеет решающее значение для передачи качественной информации, способствуя принятию решений гражданами», – указала еврочиновница.

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