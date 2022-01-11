ЕС пригрозил санкциями Республике Сербской, отметившей государственный праздник

11.01.2022  11:55 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Дзен, ЕС, Политика


В Евросоюзе осудили руководство Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцоговины), отпраздновавшей День Республики 9 января этого года.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евросоюзе осудили руководство Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцоговины), отпраздновавшей День Республики 9...

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Накануне вечером официальный Брюссель решительно осудил, как было заявлено, «негативную и подстрекательскую риторику разногласий», использованную лидерами Республики Сербской во время празднования 9 января.

Утверждается, что «такие действия угрожают стабильности и европейскому пути БиГ».

Брюссель призвал политических руководство Республики Сербской, прекратить «неприемлемые шаги по расколу и вернуться к работе государственных институтах».

Кроме того, прозвучало предупреждение о возможных санкциях.

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