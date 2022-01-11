ЕС пригрозил санкциями Республике Сербской, отметившей государственный праздник
В Евросоюзе осудили руководство Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцоговины), отпраздновавшей День Республики 9 января этого года.
Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Накануне вечером официальный Брюссель решительно осудил, как было заявлено, «негативную и подстрекательскую риторику разногласий», использованную лидерами Республики Сербской во время празднования 9 января.
Утверждается, что «такие действия угрожают стабильности и европейскому пути БиГ».
Брюссель призвал политических руководство Республики Сербской, прекратить «неприемлемые шаги по расколу и вернуться к работе государственных институтах».
Кроме того, прозвучало предупреждение о возможных санкциях.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.