ЕС призывает Украину «готовиться к худшему» и штамповать дровяные печи на зиму

Елена Острякова.  
17.10.2024 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Хотя Евросоюз и поставит на Украину мини-тепло-электростанции, местным властям стоит подготовить альтернативные варианты для отопления.

Об этом заместитель директора по европейской энергетической безопасности Глобального энергетического центра Атлантического совета Ольга Хакова заявила на брифинге в Хельсинской комиссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотя Евросоюз и поставит на Украину мини-тепло-электростанции, местным властям стоит подготовить альтернативные варианты для...

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«Вы знаете эти комбинированные теплоэлектростанции, их нужно как можно скорее доставить в нужные места и убедиться, что есть надежные запасные варианты, включая сжиженный газ, газовые обогреватели, дровяные печи и другие решения. В этом направлении уже есть прогресс, и это ускорило доставку оборудования на Украину», – сказала Хакова.

По ее словам, оператор энергетический системы Украины накопил втрое больше ремонтного оборудования, чем требуется. Но «сейчас беспрецедентные времена», и возможно этого будет недостаточно, «надо готовиться к худшему».

Кроме того, Украина намерена импортировать 1,7 гигаВатт из Европы.

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