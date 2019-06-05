ЕС продлит на год санкции против Крыма и Севастополя

05.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Дипломаты Евросоюза одобрили продление односторонних запретительных мер в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня со ссылкой на источник в ЕС сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, санкции будут продлены на год — до 23 июня 2020 года. Как ожидается, после повторного обсуждения на будущей неделе правительства европейских стран одобрят это решение 18-20 июня.

Санкции в отношении Крыма и Севастополя включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам — посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций.

Эти санкции были введены в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к РФ, которое ЕС не признал, посчитав “аннексией” полуострова.