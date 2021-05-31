ЕС просят открыть «посольство российской оппозиции в изгнании»

31.05.2021, Москва, Константин Серпилин

Бежавшие из России либералы должны объединиться в «посольство Свободной России» и потребовать от западных международных структур официально признать их как неправительственную организацию, борющуюся с «режимом Путина».

Об этом в ходе X «Форума свободной России» заявил бежавший в Чехию российский либерал Вадим Сидоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас объединяет противник, ситуация в которой мы оказались, что все мы поодиночке слишком слабы чтобы этому противнику противостоять. И нас объединяет то, что наши официальные партнёры – Европарламент и другие институты ЕС – хотят видеть нас консолидированными, и хотят вести с нами диалог как с единым субъектом.

Поэтому мы должны выступить с инициативой и предложить Форуму свободной России выступить с обращением к органам ЕС, в котором будет содержаться ходатайство наделить статусом неправительственной организации некое посольство Свободной России в Европе, которое представляло бы альтернативную, свободную Россию, которая нацелена на возвращение России в формат международного права и восстановление полноценных дружественных отношений с ЕС», – сказал Сидоров.

Он подчеркнул, что прецеденты подобному есть – аналогичным образом поступили с самопровозглашенным «лидером белорусской нации» Светланой Тихановской, которую некоторые страны и институты признали как белорусского президента в изгнании.

«То есть, первый момент такого заявления – это признание такого посольства. Условным аналогом можно считать Тихановскую, хотя ситуация несколько разная – она выиграла выборы и её признают как президента Белоруссии в изгнании. А у нас не такая ситуация, поэтому мы можем говорить лишь о неправительственной организации», – добавил либерал.

Также беглый оппозиционер призвал начать разделение проживающих за пределами РФ русских разделять на «правильных» либералов и «неправильных» «путинистов».

«И также важна организация сети центров сети Свободной России во всех странах ЕС. Чтобы мы выстроили сетевое представительство в ЕС и обозначили тех людей, которые разделяют общие её принципы от тех, кто и в эмиграции является агентурой влияния существующего режима – путинисты и крымнашисты, которых немало во всех европейских странах.

Предлагаю также создать рабочую группу, которая предложит войти в неё другим таким важным блокам российской политической эмиграции, как ФБК, «Открытая Россия», команда Михаила Ходорковского, чтобы сформировать единую рабочую группу, которая сможет вести диалог с ЕС», – резюмировал Сидоров.