ЕС пытается предотвратить надвигающийся 31 августа конфликт между сербами и албанцами в Косово
Спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак и спецпосланник США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявили сегодня в Приштине, что международное сообщество обеспокоено тем, что произошло 31 июля.
Тогда сербское население самопровозглашенного государства провело акции протеста, которые завершились строительством баррикад и задержаниями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Причиной недовольства стало решение албанских властей края ввести новые правила въезда на его территорию, а также заменить сербские автомобильные знаки на косовские. После чего реализация решения была отложена на месяц.
По словам посланников, они получили от приштинских лидеров заверения в том, что они не хотят обострения ситуации 1 сентября, сообщает Tanjug.
Лайчак также отметил, что самый важный посыл — показать единство ЕС и США, сообщает Koha.
«Мы работаем бок о бок, когда речь идет о нормализации отношений между Косово и Сербией. А во-вторых, международное сообщество очень обеспокоено тем, что мы увидели на земле 31 июля, и ожидает, что все вместе переговорщики, руководство Косово и руководство Сербии не допустят повторения этого 31 августа, и что вот почему мы здесь», — сказал Лайчак.
Он отметил, что Приштина должна сделать так, чтобы 1 сентября не случилось ничего плохого.
Представитель ЕС не стал говорить о деталях встречи с «премьер-министром» и «президентом» временных учреждений Приштины Альбином Курти и Вьосой Османи, но добавил, что настроен оптимистично.
«Если бы я не верил, что есть решение, я бы не приехал. Как я уже сказал, это была необходимая и полезная встреча, но ее итоги мы еще увидим», – сказал он.
Эскобар сказал, что албанское руководство заверило его, что насилия не будет 1 сентября, когда было объявлено о вступлении в силу решения Приштины о новых правилах въезда и номерных знаках.
При этом оба дипломата заявили, что обратились к Курти с просьбой отложить реализацию этого решения на три месяца.
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