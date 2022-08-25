ЕС пытается предотвратить надвигающийся 31 августа конфликт между сербами и албанцами в Косово

25.08.2022  23:31 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак и спецпосланник США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявили сегодня в Приштине, что международное сообщество обеспокоено тем, что произошло 31 июля.

Тогда сербское население самопровозглашенного государства провело акции протеста, которые завершились строительством баррикад и задержаниями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак и спецпосланник США на Западных Балканах Габриэль Эскобар...

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Причиной недовольства стало решение албанских властей края ввести новые правила въезда на его территорию, а также заменить сербские автомобильные знаки на косовские. После чего реализация решения была отложена на месяц.

По словам посланников,  они получили от приштинских лидеров заверения в том, что они не хотят обострения ситуации 1 сентября, сообщает Tanjug.

Лайчак также отметил, что самый важный посыл — показать единство ЕС и США, сообщает Koha.

«Мы работаем бок о бок, когда речь идет о нормализации отношений между Косово и Сербией. А во-вторых, международное сообщество очень обеспокоено тем, что мы увидели на земле 31 июля, и ожидает, что все вместе переговорщики, руководство Косово и руководство Сербии не допустят повторения этого 31 августа, и что вот почему мы здесь», — сказал Лайчак.

Он отметил, что Приштина должна сделать так, чтобы 1 сентября не случилось ничего плохого.

Представитель ЕС не стал говорить о деталях встречи с «премьер-министром» и «президентом»  временных учреждений Приштины Альбином Курти и Вьосой Османи, но добавил, что настроен оптимистично.

«Если бы я не верил, что есть решение, я бы не приехал. Как я уже сказал, это была необходимая и полезная встреча, но ее итоги мы еще увидим», – сказал он.

Эскобар сказал, что албанское руководство заверило его, что насилия не будет 1 сентября, когда было объявлено о вступлении в силу решения Приштины о новых правилах въезда и номерных знаках.

При этом оба дипломата заявили, что обратились к Курти с просьбой отложить реализацию этого решения на три месяца.

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